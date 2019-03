Annie Høst fra Esbjerg blev kaldt på gymnastikgulvet og fik overrakt DGI Sydvests hædersnål for sin mangeårig indsats som gymnast og instruktør i Hermod Gymnastikforening og som formand for DGI Sydvest område Esbjergs opvisningsudvalg i ti år. Foto: Lars Stokbro

Sydvestjyllands største foroåpvisning i gymnastik var i fuld gang. Men så gik musikken i stå, og holdleder Annie Høst var ved at "tilte". Indtil hun blev kaldt på gulvet og fik overrakt hædersnål, som den første nogensinde. Annie Høst fra Esbjerg har stået i spidsen for utallige gymnastikhold. Hun elsker at bevæge sig, at være sammen om den rytmiske leg på gulvet. Og selv om hun træder et skridt tilbage ved de rekordstore gymnastikopvisninger fortsætter Annie Høst - selvfølgelig - med sine to elskede gymnastikhold. Hør Annie fortælle, og det hele starter med en lille løgn.

Esbjerg: Annie Høst tilhører en uddøende race - siger hun selv. Men det er løgn. Som gymnast fra hun var to år og til i dag, hvor hun som 70-årig står i spidsen for et gymnastikhold af tidligere elitegymnaster og styrer et kæmpehold på 130 hver onsdag med "Ældre i bevægelse" er gymnastik en stor del af hendes liv. Og det har hun givet videre til sine døtre og to tvillingebørnebørn. Så hverken gymnastikken eller familien Høst er en truet race. Det fik Annie også bevis på, da hun ved DGI Sydvests store forårsopvisning i Esbjerg i denne weekend modtog DGI's hædersnål for ti år som formand for opvisningsudvalget. Noget, der kom helt bag på hende.

GYMNASTIKKENS ILDSJÆL Annie Høst, 70 år, er gymnast, instruktør og har været formand for Hermod Gymnastikforening i 16 år.Hun er tidligere blevet kåret som årets leder og er æresmedlem af Hermod. Har været instruktør for børnehold, konkurrencegymnastik og et kvindeelitehold, der er kernen på hendes nuværende damehold.



I 2001 startede Annie og hendes søster Else "Ældre i bevægelse", som hver onsdag samler over 100 modne kvinder og mænd til hygge, sang, dans, gymnastik og fællesskab.



Det er de venskaber, som Annie skaber, der får folk til at komme til gymnastik uge efter uge, siger deltagerne.



Hun har været instruktør for hold til landsstævner. Hun har i 10 år siddet i DGI Sydvest område Esbjergs opvisningsudvalg.



Hun skal i år være instruktør på DGF Gymnaestradas øvede damer, som skal til Østrig til sommer.



Forårsopvisningen



Fredag-søndag: Blue Water Dokken, Esbjerg, forårsopvisning med 3500 gymnaster og 70 hold.

Foto: Foto: Lars Stokbro Gymnastik giver energi, glæde og masser af socialt sammenhold og venskaber for livet. Og det nyder 70-årige Annie Høst både som gymnast og som leder af to store gymnastikhold . Foto: Lars Stokbro

Himmelfalden - Under mit holds opvisning stoppede musikken pludselig, og jeg var lige ved at tilte, fordi der var noget galt. Man er jo helt oppe at køre, når ens hold er i gang. Men så blev jeg kaldt på gulvet, og Merete Wittrup Lauesen fra DGI Sydvests bestyrelse holdt en flot tale til mig og overrakte DGI's hædersnål til mig, fortæller Annie Høst om overraskelsen, som det meste af hendes familie overværede fredag aften i Blue Water Dokken. - Jeg var helt himmelfalden, indrømmer hun og glæder sig over, at nogle synes, at hun har gjort noget godt for dem. Annie Høst stopper i opvisningsudvalget, men hendes store succes "Ældre i bevægelse" fortsætter på hendes og Hermods hjemmebane, Dokken.

Foto: Foto: Lars Stokbro Blue Water Dokken er Annie Høsts og Hermods hjemmebane. I denne weekend er der stor forårsopvisning i hallen med 3500 gymnaster og 70 hold på gulvet. Foto: Lars Stokbro

Stemmetræning Gymnastikken har fulgt Annie hele livet, og hun fortsætter, så længe gymnasterne vil have hende som instruktør, og kræfterne rækker. Og de rækker langt: Annie har været formand for Hermod i 16 år, har stadig sine to hold, og så er hun også begyndt at spille golf i Breinholtgård Golfklub, hvor hun lige hopper ind i turneringsudvalget, nu da hun ikke længere skal være med til arrangere Sydvestjyllands største gymnastikopvisning med 3500 deltagere. - Jeg elsker gymnastik. Jeg bliver glad af det og får energi af det. Og så er det dejligt at bevæge sig sammen med andre til musikken, siger Annie, der elsker at finde den rigtige musik og i øvrigt også har gået til dans med sin mand, som hun netop har fejret guldbryllup med. Og gymnastikken fortsætter med Annies damehol, der rummer mange fra Hermods tidligere kvindeelitehold, og med de 130 gymnaster i +60-alderen, der i dag er med i "Ældre i bevægelse", som Annie og hendes lillesøster Else startede i 2001. Her varmes op med stemmetræning før et par sange i Dokkens mødelokale, hvorefter der er hjernegymnastik og masser af øvelser for hele kroppen i den store hal, før det går over i boldlege, hvor volleyball er rigtig populært. Endelig er der fri spil og leg, indtil man slutter med kop kaffe efter nogle hyggelige og aktive timer med Annie Høst og hendes lillesøster Else Jensen og de øvrige hjælpere.

Foto: Foto: Lars Stokbro Gymnastik gennem flere generationer og nu også golf. Annie Høst og familien får motion og frisk luft både inde og ude. Foto: Lars Stokbro

Fra klaverbokserens tid Gymnastiklederen har arbejdet som bogholder og brugte dengang gymnastikken til at koble af fra tal og paragraffer. Hun har været med siden dengang, da en klaverbokser sad og spillede til opvisningerne, og så kom spolebåndoptager, kassettebånd, minidisc, cd, og i dag er det blevet rigtig nemt at sammensætte et musikprogram til opvisninger og træning på en iPad. - Gymnastikken gør folk glade, de får energi - og det sociale ved at mødes til træning i stedet for at gå i fitnesscentret er også vigtigt, mener Annie Høst, som er overbevist om, at gymnastikken gør, at hun stort set ikke mærker sin gigt i knæene. Hun er lidt ked at, at gymnastik har fået et omdømme som "gammeldags". - Men jeg er holdt op med at forsvare gymnastikken. Hvis man vil være med, er man velkommen, siger Annie Høst.