Plastvirksomheder beskyldes for at forurene havene

- Når man sidder til et middagsselskab og fortæller, at man arbejder på en plastvirksomhed - ja, så er det jo lige før man bliver gjort ansvarlig for den plastforurening i havene vi har set skræmmende tv-billeder af. Den forurening handler om menneskenes adfærd. Plast er rent faktisk et miljømæssigt meget bæredygtigt materiale. I vindmøllevinger er der plast. I nutidens biler er 15 procent af materialerne plast. Der er plast i isoleringen til huse - og det er alt sammen med til at nedbringe CO2-udledningen, og dermed er plast et vigtigt materiale i forhold til at løse de klimaudfordringer vi står med, siger Mogens Larsen.

Alligevel er det i disse år noget op ad bakke at fortælle, at man driver eller arbejder på en plastvirksomhed, konstaterede direktør Mogens Larsen fra Controlled Polymers torsdag ved middagstid, da han åbnede dørene for Plastindustriens Sekretariat, som torsdag og fredag er på rundtur til fem ripensiske plastvirksomheder. Fem virksomheder, som tilsammen har en betydelig plads i Ribes industrihistorie, hvor foretagsomme pionerer som brødrene Petermann, Poul Erik Schmidt og Bjarne Lynddahl lagde grunden til de virksomheder, som i dag sammenlagt beskæftiger 230 medarbejdere.

Virksomheder i vækst

Thomas Drustrup, direktør i Plastindustrien understreger, at det for ham og hans medarbejdere i sekretariatet er vigtigt at komme rundt i landet og besøge plastvirksomhederne.

- Det giver os en viden og et kendskab til virksomhederne, som kan være med til at nuancere billedet. Her i Ribe besøger vi virksomheder, som er i vækst, som tager socialt ansvar, og kan vi være med til at dele den viden vi får ved et sådan besøg til andre virksomheder i vores branche er det meget værd, understreger han.

Virksomheden Contolled Poylmers på Bohrsvej omsætter for over 100 millioner kroner om året. Virksomheden har en årlig vækst på ti procent, og 62 procent af virksomhedens produkter eksporteres til lande over hele kloden. Blandt andet bruges plast-granulat fra virksomheden i Ribe til fremstilling af dele til høreapparater hos verdens fem største producenter af høreapparater.