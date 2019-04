Plante smil og plante solskin: Syng med på evergreens i Musikhuset Esbjerg

Esbjerg: Evergreens og ørehængere er på programmet ved koncerten "Plante Smil og Plante Solskin", som for syvende år i træk afholdes i Musikhuset Esbjerg torsdag 25. april klokken 15.00, lyder det i en pressemeddelelse.

Her synger Dorte Mørup Tagmose og Martin Guldberg sange fra det ikoniske radioprogram Giro 413. Koncertkonceptet har haft stor succes, og Foyeren har de foregående år været fyldt af sangglade publikummer.

Ikke mange radioprogrammer har formået at samle Familien Danmarks interesse på samme måde som Giro 413. Søndag efter søndag har flere generationer lyttet til sange som "Den gamle Gartners Sang", "Skibet skal sejle i nat", "Lille Frøken Himmelblå", "Storkespringvandet" med flere. Stilarterne er mange, men fælles for sangene er, at de har overlevet i mange årtier, og at de vækker minder og følelser i form af smil eller måske endda en vemodig tåre.

Det er dette fælles arvegods, som publikum inviteres ind til at genopleve og synge med på ved koncerten med Dorte Mørup Tagmose og Martin Guldberg. Begge sangere har i efterhånden mange år præget det musikalske liv i og uden for Esbjerg - Dorte Mørup Tagmose primært gennem sit virke som visesanger med ikke mindst PH's mange evergreens på programmet og Martin Guldberg primært som klassisk sanger og mere end et tiår på Den Ny Opera. Denne særlige kombination af rytmisk og klassisk baggrund åbner op for et stort spektrum af musikalske stilarter - fra slagere og viser til musical og operette. De to sangere akkompagneres af pianisten, Mats Rudklint.