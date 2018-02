Planer for lysningen vedtaget i byrådet

Esbjerg: Både lokalplan og kommuneplanændring, der fastsætter betingelserne for et område nord for Vognsbølparken, kaldet Lysningen, som skal bruges til boliger, blev mandag aften vedtaget i Esbjerg Byråd.

Området har tidligere rummet en forstanderbolig til den tidligere højskole, nu ECH Park, i Stormgade. Byrådet vedtog allerede i 2016 en masterplan for udvikling af et større område omkring den gamle højskole, som har til formål at fastsætte en overordnet disponering af området.

- Planforslagene er udarbejdet efter anmodning fra Claus Sørensen Ejendomme A/S, som har indgået aftale med kommunen om køb af arealet. Forslagene udlægger området til boligformål i form af etageboliger. Planforslagene giver mulighed for at opføre to punkthuse på henholdsvis ni og 14 etager. Dermed afviger lokalplanen fra masterplanens princip om fire punkthuse på mellem fem og otte etager. Dette punkt har Plan & Miljøudvalget dog taget stilling til, da planlægningen blev påbegyndt, oplyste formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), på byrådsmødet.

Netop den forudgående politiske behandling af bygningshøjden betyder, at en indsigelse fra Sydvestjyske Museer, ikke kommer til at ændre noget, oplyste Sandrini:

- Sydvestjyske Museer har i den otte ugers høringsperiode gjort indsigelse mod, at der bygges så højt og så anderledes indenfor afgrænsningen af kulturmiljøret omkring den gamle højskole. Indsigelsen giver ikke anledning til ændringsforslag i lokalplanen, da spørgsmålet om bygningshøjden allerede har været forelagt til politisk behandling.