Planen for Fanø lystbådehavn er nu på plads

Fanø: Det krævede hårde forhandlinger, men begge parter har nu accepteret den nye lejeaftale om Fanø lystbådehavn frem til 2028. Byrådet gjorde det mandag den 12. marts ved byrådsmødet, og torsdag fulgte Fanø Sejlklub trop ved sin generalforsamling.

Aftalen betyder, at Fanø Sejlklub overtager driften af havnen, men med forskellige driftstilskud fra kommunen. Kommunen skal samtidig være med til at betale for den første oprensning af havnen, en ny lovpligtig vaskeplads på havnen og generel vedligehold af havneanlægget.

Der var fuld opbakning til aftalen på generalforsamlingen, men formanden for sejlklubbens bestyrelse, John Nielsen, fortæller også, at de følte sig nødsaget til at sige ja til aftalen, hvis der fortsat skulle være en lystbådehavn på Fanø.

- Hvis man har forhandlinger, er der altid noget, der kan være bedre. Vi har lavet budgetter, og fem år frem i tiden ser det fint ud, men derefter er det mere usikkert. Det afhænger af, om vi kan få havnen fyldt op med både igen, siger John Nielsen, der er glad for, at kommunen har erkendt, at den ikke har overholdt tidligere kontrakter med vedligehold af havnen.

Det er blandt andet derfor, at antallet af udlejede bådpladser er faldet fra 75 i 2014 til 48 i 2017, da eksempelvis sejlbåde kun kan sejle ud og ind af havnen ved ekstraordinært højvande. Der skal en oprensning af havnen nu medvirke til, at vanddybden igen bliver stor nok.

Han fortæller samtidig, at sejlklubben på generalforsamlingen også valgte at komme kommunens ønske om højere priser på bådpladser i havnen i møde, selv om priserne i Esbjerg ligger lavere. Der vil være en stigning på 500 kroner om året for de fleste bådtyper og 250 kroner for joller.