Plan & Miljøudvalg bløder op for nye lejligheder i Bramming

BRAMMING: Indehaveren af JTI Gulventreprise A/S, Jørn Iversen, fik et helt særligt ekstra påskeæg, da han tidligere på ugen fik af vide, at et enigt plan- og miljøudvalg havde vedtaget et tillæg til lokalplanen for Bramming bymidte, som betyder, at JTI Gulventreprise og Jørn Iversen nu kan indrette tre lejligheder i de hidtidige facadebygninger ud mod Storegade.

Jørn Iversen fik tilbage i januar det svar på sin forespørgsel, at han ikke kunne ændre bygningens formål, fordi lokalplanen foreskriver, at lokalerne kun må udlejes til butiksformål, men det kan nu ændres.

- Jeg tror, det vil give Bramming Bymidte et løft at få lidt liv på det hjørne igen, siger udvalgsformand Karen Sandrini (S) og tilføjer, at udvalget i samme ombæring indstiller, at der kigges nærmere på eventuelle andre uhensigtsmæssigheder i den gældende lokalplan fra 2015.

Udvalgsformanden refererer til, at bymidten i Bramming i øjeblikket er udfordret med flere tomme butikslokaler - også på hovedstrøgene, hvilket også har skærpet opmærksomheden hos andre erhvervsudlejere for at få lov til at bygge overskydende erhvervslejemål om til boligformål.