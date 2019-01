Pladsmangel: Midtbyens småbørn risikerer vuggestueplads i Kvaglund

ESBJERG: Børn, der skrives op til en vuggestue allerede samme dag, som de bliver født, kan alligevel ikke være sikre på at få den ønskede vuggestueplads, når de 8-12 måneder senere skal starte i institution.

Sådan er situationen i Esbjergs midtby, og det frustrerer flere forældre, som godt nok får tilbudt en plads et andet sted i byen - da der er pasningsgaranti - men som ikke har lyst til at starte deres 0-årige barn op i en institution i for eksempel Kvaglund eller Østerbyen for så at skulle flytte barnet igen nogle måneder senere, når den ønskede plads dukker op.

Der mangler ganske enkelt vuggestuepladser i centrum, og det bør politikerne reagere på, lyder det fra Daniel Alon, der er far og næstformand i bestyrelsen for midtbyens institutioner.

- Jeg oplever nogle ventelister, der er under al kritik. Det kan ikke være rimeligt, at man bor inde i centrum i en stor by som Esbjerg, og så kan man ikke få en plads til sit barn i nærheden, selv om barnet har været skrevet op, fra det var én dag gammelt. Jeg synes, kommunen lukker øjnene for det her problem, siger Daniel Alon.

Han er i kontakt med flere af de frustrerede forældre, som ikke kan forstå, at deres barn tilbydes en plads på for eksempel Stengårdsvej eller en anden institution langt væk.

- Det kan simpelthen ikke passe, at det skal være sådan her. Vi kalder os Energimetropol Esbjerg, og vi vil gerne være et attraktivt sted for de ansatte hos Total, Mærsk, Siemens og de andre store, og så kan vi ikke engang sørge for, at tilflytterfamilierne kan få en vuggestueplads i centrum. Det er en meget væsentlig faktor for mange forældre, og valget om at bo inde midt i en storby er også valget om at kunne cykle hen i vuggestuen med sine børn og måske nøjes med at have én bil, siger Daniel Alon.