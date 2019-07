Esbjerg: Dizzy Mizz Lizzy, Anne Sanne Lis og Carpark North. Det er nogle af de artister, man kan opleve, hvis man har billet til dette års Grøn Koncert i Esbjerg.

Klokken 13 åbnede dørene på koncertpladsen ved Skibhøj, og allerede nu er pladsen ved at blive fyldt op med feststemte og småberusede mennesker.

Det bliver en varm torsdag til Grøn Koncert, så arrangørerne opfordrer gæster til at drikke rigeligt med vand, bruge solcreme og til at iføre sig sommertøj.

Herunder kan man få et overblik over programmet for de kommende timer:

13.00-17.00 - Kato feat. Brandon Beal spiller på en særlig DJ-scene.

13.45 - Saveus

14.40 - Alphabeat

15.40 - Kesi

16.35 - Carpark North

18.20 - Anne Sanne Lis

19.30 - Scarlet Pleasure

20.25 - Dizzy Mizz Lizzy

21.30 - Pladsen lukker