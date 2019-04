Pinse Rock med rock blues og soul

Esbjerg: Juni i Esbjerg er for mange lig med festival, fadøl og fed musik. Sådan har det været i mange år, men efter, at Esbjerg Rock Festival har valgt at "dreje nøglen", har mange spurgt sig selv, hvordan det kan blive sommer uden.

Det har Tobakken et godt bud på med Pinse Rock, en mini indendørs festival, der starter allerede fredag 7. juni med koncerten med det amerikanske sydstatsrockband Blackberry Smoke.

Lørdag 8. juni fortsætter festlighederne på Tobakkens to indendørs scener. Seks bands vil fra klokken 15.00 og til midnat forsyne de forhåbentligt mange musikhungrende, med rock'n'roll, blues og soulmusik i lange baner, lyder det i en pressemeddelelse fra Tobakken.

- Fra USA får vi besøg af en gammel kending, den tidligere Georgia Satellites frontmand Dan Baird og hans forrygende band Homemade Sin. Ligeledes fra USA, den besnærende soul/ blues diva Nikki Hill, der udover sit faste band også medbringer guitaristen Laura Chavez, en af branchens bedste kvindelige guitarister. Fra Tyskland får vi besøg af verdensklasseguitaristen Henrik Freischleider og hans band og fra Danmark, de internationalt anerkendte The Blue Van. Og et ikke mindre end 10 mands stort soulband, In The Name Of Motown, der som navnet antyder vil tage sig kærligt af mange af de store Motown klassikere. Vi mangler et enkelt navn på plakaten, men offentliggør det så snart, det er på plads, lyder det i en pressemeddelelse fra Tobakken.