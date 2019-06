Pige lokket i baghold: 13-årig overfaldet af tre piger

Det ville den 13-årige gerne, og den anden pige førte hende hen til stien ved Askelunden. Men der var en bagtanke med at tilbyde den 13-årige at følges.

Esbjerg: En 13-årig pige var søndag eftermiddag udsat for et voldeligt overfald i en tunnel ved stisystemet ved Askelunden i den østlige del af Esbjerg.

Kender pigerne

Pigen løb hjem og fortalte om hændelsen, og pigens mor tog kontakt til politiet og anmeldte overfaldet.

- Pigen har forklaret, at hun kender alle tre piger, der var med til overfaldet, så vi ved godt, hvem de er, og vi skal have talt med dem. Alligevel vil vi selvfølgelig gerne høre fra folk, der eventuelt kan have overværet episoden. Pigen selv har ikke umiddelbart kunnet give et bud på, hvad der skulle kunne være årsag til overfaldet siger Henrik Berg.

Ifølge Henrik Berg bor den 13-årige pige selv i området, hvor episoden fandt sted. Skaderne ved overfaldet er blevet dokumenteret i form af fotos, men skaderne skulle ikke være af voldsom karakter.

Henvendelse i sagen kan ske til lokalpolitiet i Esbjerg på telefon 114.