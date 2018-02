Phen overvandt stress og startede egen systue i Ribe

Gitte Bruun fra Øster Vedsted kom tirsdag eftermiddag ind hos Phen Svendsen for at få omforandret nogle gamle gardiner til nye gardiner til familiens campingvogn. Den opgave kunne Phen Svendsen sagtens klare. Foto: Ole Maass.

48-årige Phen Svendsen arbejdede i 28 år hos sin svigermor, som driver Ribe Broderi & Garn. Sygdom og dødsfald i den nærmeste familie betød, at hun gik ned med stress. Nu er hun oven på igen efter, at hun for fem måneder siden startede systue fra privatboligen i Gravsgade.

RIBE: Tirsdag eftermiddag dukker Gitte Bruun fra Øster Vedsted op med stof fra nogle gamle gardiner, som hun gerne vil have syet om til nye gardiner til familiens campingvogn. - Kan du klare det, Phen? Det haster ikke, lyder spørgsmål og konstatering fra Gitte Bruun - og jo, det kan Phen Svendsen sagtens klare. 48-årige Phen Svendsen startede for fem måneder siden sin egen lille systue i sit og gemalens smukke, gamle Ribe-hus i Gravsgade. For thailandsk-fødte Phen Svendsen var systuen ikke bare start af egen virksomhed. Det var for hende også en vej ud af en stress-tilstand, som betød, at hun gik "ned med flaget". Det var et sammenfald af flere omstændigheder, som udløste stress-tilstanden. - I september 2016 blev min mor i Thailand alvorligt syg. Hun døde i februar sidste år. Samtidig fik min far i januar 2017 en blodprop. Så sidder du her i Danmark og kan ikke rigtig gøre noget. Det var medvirkende til, at jeg fik stress, fortæller Phen Svendsen.

Phen Svendsen 48-årige Phen Svendsen stammer fra det nordøstlige Thailand. Hun mødte Allan fra Ribe for 28 år siden. De blev gift og Phen flyttede med til Danmark. I Thailand havde hun forinden arbejdet i en børnehave. I Danmark fik hun lært håndarbejdet, da hun fik arbejde i sin svigermors forretning, Ribe Broderi & Garn. Phen og Allan Svendsen har to børn, Casper på 25 år og Diana på 22 år, som læser til Sosu-assistent.

Lært håndarbejde I 28 år arbejdede hun hos sin svigermor, Maren Svendsen, som driver Ribe Broderi & Garn. Hun havde travlt med at ekspedere kunder i dagtimerne, og om aftenen tog hun så arbejde med hjem, når kunderne kom ind og bestilte omforandringer og alle mulige andre opgaver med syning, broderi og andet håndarbejde. Alt sammen håndarbejde, Phen Svendsen har lært i de 28 år, hvor hun arbejdede i sin svigermors forretning. - Min svigermor har hjulpet mig meget, men jeg sagde også til hende, at jeg havde brug for at få mere ro på ved at sidde herhjemme og arbejde. Så den 22. august sidste år åbnede jeg forretningen, og jeg har fået flere og flere kunder. Men ikke mere, end at jeg kan følge med, understreger Phen Svendsen. Stof, sytråd, knapper og alt hvad hun ellers bruger køber hun i svigermoderens forretning, og så syr hun ellers børnetøj med både traktorer og bamser på, broderer navne ind i håndklæder og laver mange andre ting, som tiltrækker både fastboende og byens gæster.