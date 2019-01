Peter og Kamilla i Rolfsgade fik tilbudt plads i Kvaglund til deres søn

Man får den tanke, om det bare er nemt for dem i pladsanvisningen at sige, at der går flere måneder, før man har en plads, frem for at undersøge sagen til bunds, siger Peter Fink, som sammen med Kamilla har kæmpet hårdt for at få plads til deres søn i vuggestuen på Nygårdsvej (billedet). Foto: Mai Møller Christensen