Peter Plys er et tilløbsstykke på Fanø

Lørdag den 29. juni slog Fanø Kunstmuseum dørene op for Ernest H. Shepards Peter Plys-udstilling på det lille museum i Sønderho. Efter en uge dage er besøgstallet helt oppe at ringe. Allerede på femtedagen havde museet opnået over 10 procent af deres normale antal gæster på årsbasis.

Fanø: Tælleapparaterne på Fanø Kunstmuseum i Sønderho har i de seneste dage været på overarbejde. Siden den 29. juni har man kunnet opleve en Peter Plys-udstilling på museet. En begivenhed, der har fået de kunstinteresserede til at valfarte til Sønderho. I løbet af udstillingens første otte dage har cirka 1.800 museumsgæster allerede passeret tælleapparatet for at se nærmere på tegningerne af den berømte bjørn.

Ifølge bestyrelsesmedlem på Fanø Kunstmuseum, Jan Egesborg, ligger museets årlige besøgstal på godt og vel 10.000 gæster. Dermed har museet opnået 18 procent af deres årlige antal gæster på de otte dage, hvor Peter Plys-udstillingen har kørt indtil nu. Den statistik glæder Jan Egesborg:

- Det havde vi ikke lige regnet med, men vi er rigtig glade for, at der er blevet taget så godt imod udstillingen. Vi oplever, at nogle gæster kommer langvejs fra for at se udstillingen - både fra Tyskland og andre dele af Danmark. Vi er blevet rendt over ende på en positiv måde, siger han.

Invasionen af gæster på kunstmuseet på Nord Land 5 i Sønderho har betydet, at museet er gået i gang med at kigge sig om efter flere medarbejdere til at hjælpe med billetsalget. Kustoder, som er titlen på de ansatte, der sælger billetter på et museum er de eneste medarbejdere på Fanø Kunstmuseum, der får løn. Resten er frivillige.