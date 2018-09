Personlig betjening hos Borgerservice spares væk i Bramming og Ribe

I 2019 introduceres den såkaldte fjernbetjente borgerservice i Bramming og Ribe som en del af Esbjerg Kommunes budgetforlig. Dermed bortfalder den personlige betjening til fordel for det at tale ind i en videoskærm, og denne løsning er man langt fra tilfredse med blandt brugerne af Borgerservicecentrene.

Ribe-Bramming: - Vi synes godt nok, at det er for dårligt. Sådan lød en af kommentarerne, da JydskeVestkysten besøgte Borgerservicecentret i Ribe for at få folks holdning til, at man lukker ned for den personlige betjening til fordel for såkaldt fjernbetjent borgerservice. Ifølge Esbjerg Kommunes nye budgetforlig skal der spares 2.663,5 mio. kr. ved hjælp af effektiviseringer i Borgerservice, og i dette tal ligger der, at de to borgerservicecentre i Ribe og Bramming skifter den personlige betjening ud med en videoskærm. I forvejen har Borgerservicecentret i Ribe kun åbent få timer ugentligt, men nu fjernes den personlige betjening helt til fordel for en videoskærm, mens åbningstiderne til gengæld bliver forlænget. Borgerservicechef i Esbjerg Kommune, Jens Erik Morthensen, forklarer, at man vil lave en glidende overgang til det nye system gennem hele 2019, så borgere så fleksibelt som muligt kan tale virtuelt med en medarbejder, der sidder på Rådhuset i Esbjerg. - Vi ser 2019 som en øvebane, og systemet vil blive introduceret gennem hele 2019, hvor vi vil hjælpe til på borgervicecentrene med udgangspunkt i, at det tages i brug fra 1. januar 2020, siger Jens Erik Morthensen.

Åbningstider Borgerservice i Ribe har åbent tirsdag fra kl. 12-15 og torsdag fra kl. 10-17. Borgerservice på Banegården i Bramming har åbent mandag fra kl. 12-17 og onsdag fra kl. 12-15.



Når den fjernbetjente borgerservice i Ribe og Bramming træder i kraft vil disse åbningstider blive sløjfet, og åbningstiderne vil herefter blive tilpasset åbningstiderne på Rådhuset i Esbjerg, hvorfra den fjernbetjente borgerservice vil foregå. Dette er mandag-onsdag fra kl. 10-15, torsdag fra 10-17 og fredag fra kl. 10-12.



Medarbejderne fra borgerservice i Ribe og Bramming vil fremover skulle arbejde i Esbjerg, og det forventes, at effektiviseringen sker via naturlig afgang blandt medarbejderne.

Eneste forskel Rent praktisk vil man i det nye system kunne gøre præcist det samme som ved den nuværende, personlige betjening, og Jens Erik Morthensen forklarer, hvordan man på denne måde blandt andet kan tage fingeraftryk, lave pas og lave kørekort med hjælp fra en medarbejder, der sidder bag en skærm på Rådhuset i Esbjerg, hvorefter borgernes bestillinger bliver sendt til egen adresse. - Vi vil igennem hele 2019 være meget opmærksomme på de tilbagemeldinger, vi får, siger Jens Erik Morthensen og uddyber, at borgerne naturligvis kan vente indenfor i Borgerservice Ribe og Bramming, mens de venter på at få tid på det kontor eller i den boks, hvor den fjernbetjente borgerservice vil finde sted. - Det gode er, at vi vil holde åbent alle ugens dage, men vi er klar over, at vi skal gøre os meget umage med at gøre folk fortrolige med systemet og det at betjene computeren. Dette system er slet ikke farligt, og den eneste forskel bliver, at det ikke er levende mennesker, man vil sidde overfor, siger Hans Erik Morthensen.