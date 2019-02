Person død efter påkørsel: Al togtrafik indstillet

Der kører Togbusser i stedet for tog mellem Esbjerg, Kolding og Fredericia



Vi regner med, at togene igen kan køre ca. kl. 19.



Du kan læse om holdesteder for Togbusserne på https://t.co/T7y8wTjyW7.



Hold dig opdateret her: https://t.co/yPbSdxDuPd https://t.co/qMBMHLhrzA