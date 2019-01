Perfekt parallelparkering: Nu har Kathleen uden arme fået sit kørekort

Cathleen Møller Nielsen og kørelærer Eva Kirkegaard med det håndfaste bevis på, at Cathleen er klar til at indtage landevejeen i sin grå Seat Ibiza. privatfoto

Modificeret bil

Bilen, som hun har modtaget undervisning i og været til køreprøve i, er hendes egen og har fået foretaget de nødvendige modificeringer.

Cathleen styrer for eksempel bilen via en metalplade ved venstre fod, bilen har automatgear, blinklysene aktiveres i nakkestøtten, og lyset styres også fra sædet.

Hun har ligesom alle andre køreskoleelever været på manøvrebane, på motorvej og på glatbane og har klaret alle udfordringer.

- Cathleen har ikke ønsket eller fået specielle vilkår, men jeg må sige, at jeg er meget imponeret af hende. Hun skal have konstrueret en armprotese, så hun selv kan tænde og slukke motoren og tage sikkerhedssele på, indtil da skal hun have en person ved sin side, når hun kører, men jeg er ganske tryg ved at sende hende ud på vejene, siger Eva Kirkegaard.