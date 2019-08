Pensionistmadkrig i nabokommune: Restauratørpar på erobringstogt med sovs og kartofler

Et stort køkken i Esbjerg er bebudet lukket. De mange pensionistkunder er en lækkerbisken for Årre Kro i nabokommunen.

Årre: Nu bejles der til et stort antal pensionistkunder i Esbjerg Kommune, som fremover skal finde en ny leverandør, når det kommer til ældremad leveret til døren. Det store Renés Køkken lukker, og det får for alvor Årre Kro til at indlede en offensiv på den anden side af kommunegrænsen. Årre Kro ligger i Varde Kommune - men kun få kilometer fra grænsen til Esbjerg Kommune.

Som et led i kampen om Esbjerg Kommune er Årre Kro parat til at levere mad ud om aftenen også.

Kroparret har stået bag Årre Kro i 16 år og begyndte i det små at bringe mad ud til pensionister lokalt i landsbyen fra begyndelsen. I de senere år er udbringningen blevet en stadig større del af kroens aktiver, og der er nu fire biler, som bringer ud til de 120 pensionister. Årre Kro ejes af borgere, som ville redde den dengang lukningstruede kro. Pensionistmaden bidrager nu til, at der summer af aktivitet.

En fordel for kroen

Hun oplyser, at der er store fordele for landsbykroen, når det kommer til forretningen. Om sommeren fylder ældremaden meget, når befolkningen er på sommerferie, mens sæsonen for mange selskaber nu nærmer sig. Men der er altid noget at lave på Årre Kro.

Nu håber parret, at der skal købes endnu flere biler og muligvis ansættes flere. En, der har haft glæde af aktiviteten, er 20-årige Malene Baagø, der begyndte som opvasker på kroen for fem år siden. Hun arbejder på kroen, mens hun holder et sabbatår. Hun vil muligvis læse serviceøkonomi og derpå ind i cafébranchen.