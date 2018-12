Rigtig mange unge piger modtager uden varsel billeder af mænds tissemænd på deres telefoner. Andre unge oplever, at deres egne nøgenbilleder eller -videoer bliver delt. På Esbjerg Gymnasium har de sat hårdt ind for at undgå de krænkende oplevelser, og det kom minister Eva Kjer Hansen mandag forbi for at tale med eleverne om.

ESBJERG: Billeder fra Roskilde Festival af tissende kvinder, som bliver solgt på en amerikansk hjemmeside for fire dollar stykket. Bureauer, hvor man kan sende et billede ind af en person, man gerne vil se i en pornofilm, og så manipulerer de personen ind, så det ser ud som om, at han eller hun er nøgne og dyrker sex.

Begge dele trak ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) frem, da hun mandag gæstede Esbjerg Gymnasium for at tale med eleverne om digitale krænkelser, og om hvor barsk det kan være at være et ungt menneske i en perfekthedskultur med masser af spejling i andre hele tiden og med risiko for at blive udstillet på de sociale medier.

Esbjerg Gymnasium var blevet udvalgt, fordi gymnasiet sætter stor fokus på elevernes trivsel og på, at de trænes i digital dannelse fra nærmest første skoledag. At man for eksempel langt lettere kan såre hinanden med en hård tone i en skriftlig besked, frem for hvis man taler sammen. Og at det kan give psykiske mén, når nogen bliver holdt uden for Facebook-grupper eller ikke inviteres med til en fest eller en anden begivenhed, der er oprettet på de sociale medier.

- På EG går vi skridtet videre end bare at vejlede eleverne omkring farerne på de sociale medier. Vi forsøger at uddanne dem til at have en stærk kritisk sans omkring, hvad de oplever på nettet, og hvad de er med til at bringe videre, og vi får gang i nogle gode diskussioner. Samtidig lyder meldingen dog fra mange af eleverne, at de godt ved, hvordan man skal opføre sig og tackle for eksempel krænkende delinger på Facebook. En elev havde sågar læst hele straffeloven, siger Krista Lauridsen, der er en af lærerne med hovedansvar for elevernes digitale dannelse.