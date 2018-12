Pengeregn over ældre- og pensionistforeninger

Pengene blev fordelt således på de 30 ansøgere, der fik del i puljen: 38.000 kroner blev givet til lokaleleje, aktivitetsbestemt transport blev tildelt 51.000 kroner, foreninger med en formue på under 20.000 kroner fik 102.000 kroner, foreninger med en formue på over 20.000 kroner fik 299.000 kroner, og endelig blev der fundet 152.300 kroner til telefontjeneste, besøgstjeneste og tryghedsopkald.

For at få del i midlerne, skal aktiviteterne, som foreningerne har søgt tilskud til, være afgrænset til personer over 60 år, tilskuddene skal gå til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, og der må ikke være tale om en landsdækkende organisation eller en støtteforening i tilknytning til et ældrecenter.

Glad udvalgsformand

Det var en glad formand for Sundhed & Omsorgsudvalget, Olfert Krog (DF), der kunne overbringe de 30 foreninger de gode nyheder.

- Vi lægger vægt på, at alle borgere kan leve et aktivt liv med livskvalitet længst muligt. Mange lokale foreninger og organisationer gør et stort og vigtigt stykke arbejde, som er med til at skabe livskvalitet blandt ældre. Derfor er jeg glad for, at vi også i år har kunnet bidrage med midler, som kan støtte det frivillige sociale arbejde i ældre- og pensionistforeninger, siger, Olfert Krog.