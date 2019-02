Esbjerg: Et større pengebokskup er blevet begået mod en villa på Frederiksberg Alle. Der er stjålet en mørkegrå pengeboks på 60 gange 30 centimeter. Boksen indeholdt 3000-4000 kroner, personlige papirer, 12 sølvskeer, et smykkeskrin, Georg Jensen Elephant-bestik og arvesølvtøj mærket med bogstaverne HN.

Gerningsmanden er kommet ind ved at bryde et vindue op ud mod haven på et ukendt tidspunkt mellem fredag og søndag. /STOK