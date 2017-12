Peder brugte ikke beskyttelsesbriller: Det kostede ham drømmen

Populære foredrag

Derudover gav ulykken ham også tinnitus, næsten konstant hovedpine og koncentrationsbesvær. Og så har det kostet ham drømmen.

- Jeg har altid gerne villet være styrmand ligesom min mor, som sejler for Fanø-færgen. Det har været min drøm lige siden børnehaveklassen. Men det kan jeg ikke nu, fortæller Peder Gejl Hansen.

Peder Gejl Hansen er dog ikke en knægt, som lader sig slå ud. Selv om det var hårdt i perioden lige efter, har han besluttet sig for, at hans oplevelse skal være med til at lære andre unge om risikoen ved fyrværkeri. Og ikke mindst hvor vigtigt det er at bruge beskyttelsesbriller.

Derfor han sammen med lokalbetjenten på Fanø, Chris Gade, holdt et utal af foredrag for adskillige 5. og 6. klasser på Fanø og Djursland de sidste to måneder. Her var Chris Gade tidligere betjent, og han er forsat ansvarlig for lære de unge om fyrværkeri i kommunen.

- Jeg har holdt foredrag om fyrværkeri i mange år, men det har aldrig været så godt som nu. Eleverne bliver fuldstændig stille, når Peder går på og fortæller sin historie. Det er tydeligt, at det har en helt anden effekt på dem. Han kan virkelig fange dem, siger Chris Gade, som allerede har modtaget adskillige henvendelser om, hvorvidt makkerparret kan komme rundt og fortælle endnu flere steder til næste år.