Pattegris og sangria: Porsborgs inviterer folk tilbage til 80'ernes Mallorca

Med arrangementet ønsker Porsborgs Gastro Bar at få endnu mere liv på Torvet under Tulipanfesten, mens de fleste festligheder finder sted på hovedengen. Har man ikke allerede sikret sig billet til festen med helstegt pattegris, skal man være hurtig, for der er kun 30 billetter tilbage.

- Vi vil lave en klassisk grisefest, hvor gæsterne kan more sig og have det sjovt med hinanden. Det skal være den rigtige grisefest-stemning, som var vi på Mallorca i 80'erne. Derfor bliver det en fest både med mad, drikke og musik, siger Bjarne Christensen, indehaver af Porsborgs Gastro Bar.

Kvalitet og løssluppenhed

Under idéudviklingen var der flere muligheder i spil til, hvilken fest Porsborgs Gastro Bar skulle tilbyde. Men én ting skulle være grobund for alle idéerne - konceptet skulle være gennemført, og maden skulle have et højt niveau.

- Festen er for det lidt mere modne publikum. Konceptet med grisefesten har både noget voksen løssluppenhed over sig, samtidig med at det stadig har klasse, og så alligevel er det meget nede på jorden. Festen skal være sjov, og vi skal levere kvalitet indenfor konceptet. Derfor står vores dygtige kokke som afsendere på maden, for det skal have et højt niveau, siger Bjarne Christensen.

Festen begynder klokken 15.00 med spisning og musik fra omkring klokken 16.00.

- Gæsterne kan forvente en rigtig sjov dag i fællesskab med mennesker, som de måske ikke kendte i forvejen, siger Bjarne Christensen.