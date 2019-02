Patientsikkerhed i fare: Stofmisbrugere fik forkert medicin

Det Alternative Plejehjem i Esbjerg har problemer med patientsikkerheden. Det konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed, der har givet institutionen en række påbud. Der har blandt andet været flere hændelser med forkert tildeling af medicin. En del af personalet er skiftet ud, men Styrelsen for Patientsikkerhed finder stadig fejl og problemer med medicineringen og journaliseringen.

Esbjerg: En eller flere af de ti beboere på Det Alternative Plejehjem har fået forkert, for meget eller for lidt medicin. Og det kan have omfattet metadon, som nogle af misbrugerne får dagligt.

Det kan man læse i en række påbud, som Esbjerg Kommune og plejehjemmet i Ribegade 2 har fået af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen var den 20. november sidste år på tilsynsbesøg på plejehjemmet, og her man fandt ni problematikker, som bliver kritiseret. Dem arbejder plejehjemmet nu på at rette op på, inden styrelsen kommer på et nyt besøg i løbet af tre måneder.

Plejehjemmets ledelse har i et høringssvar kommenteret styrelsens kritikpunkter, og samtidigt oplyst, hvad man gør for at rette op, men styrelsen understreger i et brev fremsendt den 3. januar 2019, at det ikke er tilstrækkelige til, at påbuddene kan ophæves.

- Vi retter fejlene og forventer at blive blåstemplet, men vi kan risikere at få nogle påbud igen ved næste tilsynsbesøg. I så fald får vi en periode til at genoprette tingene, siger centerleder Morten Jensen, Esbjerg Kommune, der er chef for hele misbrugsområdet.