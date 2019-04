Patienternes sengebygning står snart klar

Der er skruet ned for det lidt klinisk hvide på de nye stuer, hvor der er varme farver, vægdekoration og god akustik. Og det bliver et indeklima med dagslys og frisk luft.

Åbent hus: Sydvestjysk Sygehus holder åbent hus på den nye sengebygning 1. september. Tidsplan for byggeriet Juni/juli: Sengebygningen "afleveres" fra hovedentreprenør til Projektafdelingen Juli-oktober: Byggeriet gøres klar til sygehusdrift (bygherreleverancer, rengøring mv.) 1. september: Åbent hospital November : Indflytning påbegyndes Marts 2020: Indflytning slut Kilde: Projektafdelingen for Sygehusbyggeri

Svend Erik Nielsen ser frem til, at de første 32 patienter på Sydvestjysk Sygehus rykker ind på etagen her. Foto: Lars Stokbro

Ro til patienterne

På stuerne er der tv og trådløst internet. Og enestuer skal være med til at sikre ro og uforstyrret søvn til patienterne. Pårørende har mulighed for at overnatte på en bred briks i alle rum.

- Vi har forsøgt at tænke kvaliteten ind i forhold til patient og pårørende, fortæller Svend Erik Nielsen.

Med enestue kan pårørende også deltage i plejen af patienten, hvis de ønsker det. De får bedre mulighed for at hjælpe patienterne med for eksempel at spise og i det hele taget være en del af indlæggelsen.

- Det bliver rigtig godt det her. Og vi er sikre på, at vi kommer i mål med vores hensigt om, at patienten skal have mulighed for at være mere selvhjulpen og have muligheden for at tage ansvar for eget liv. Patienterne skal ikke være umyndiggjort, siger byggechefen.

Et mål er også, at personalet skal være længere tid på patientstuerne. Plejematerialer, der bruges hyppigt, skal derfor være på hver stue. Når journalen skal opdateres, har sygeplejersken en dokumentations- og skriveplads, hvor patienten kan følge med i egen journal på stuens tv-skærm, mens den skrives.

I alt bliver der plads til 158 patienter i bygningen, der kommer til at koste cirka 350 millioner kroner.