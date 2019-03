Patienterne på Sydvestjysk Sygehus er ganske tilfredse

Esbjerg: Patienttilfredsheden på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg er på niveau med sidste år, viser en ny landsdækkende undersøgelse af patienttilfredsheden på alle landets sygehuse.

Sygehuset holder sidste års niveau og placerer sig dermed på eller lige over landsgennemsnittet samlet set.

Størst fremgang i tilfredsheden ses hos gruppen af planlagt ambulante patienter, men også de akut indlagte patienter er generelt set godt tilfredse. Det gælder blandt andet patienterne på Lungemedicinsk afdeling, der i år placerer sig over landsgennemsnittet på 23 spørgsmål mod ni i 2017.

Stor fremgang er der for eksempel at spore i patienternes tilfredshed med behandlingen, hvor 60 procent af de adspurgte erklærer sig tilfredse i meget høj grad mod 39 procent sidste år.

Hos de planlagt indlagte patienter er der øget tilfredshed at aflæse i forhold til patienternes oplevelse af, at én fast læge er ansvarlig for deres forløb. Netop det har flere af sygehusets afdelinger haft øget fokus på det seneste års tid, og det skinner positivt igennem i tilfredshedsundersøgelsen.

Også tilfredsheden hos de planlagt indlagte patienter, der møder til behandling på Ortopædkirurgisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus i Grindsted, er tydelig. I 33 ud af undersøgelsens 34 spørgsmål ligger afdelingen over landsgennemsnittet.

Det samme gør Sydvestjysk Sygehus overordnet set, når det gælder det tværsektorielle samarbejde med kommunerne. Her skinner patienternes tilfredshed tydeligt igennem på spørgsmålet om, hvorvidt de oplever, at sygehusafdeling og kommune samarbejder om udskrivelsen således, at overgangen mellem de to sektorer sker bedst muligt for patienten.