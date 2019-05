Partilederen hyggede sig i tivoli med stort politiopbud

En gruppe borgere var klar til at modtage Paludan med sang og skilte - et af dem påført budskabet "Nej tak til racisme i Ribe - her kommer det til at knibe". Deres fredelig happening var arrangeret af ripenseren Dan Høj, og mens Rasmus Paludan og Carsten Normann Munk passerede dem på Skibbroen sang de "Kringsat af fjender", hvilket fik Rasmus Paludan til at slå ud med armen og bemærke, at man sandelig også havde offentlig sang i Ribe.

Regnen silede stort set ned under hele besøget, hvis eneste dramatiske indslag var antallet af uniformerede og civilklædte betjente. Undervejs delte Rasmus Paludan lidt ud af sin historiske viden om Ribe og fik også flettet ind, at hans slægt stammer fra domkirkebyen.

Ribe: Vejrguderne var ikke med Rasmus Paludan, partileder for Stram Kurs, og spidskandidaten i Sydjyllands Storkreds, Carsten Normann Munk, da de godt middag fredag tog hul på deres gåtur gennem Ribe for at dele valgmateriale ud.

Paludan i Tivoli

Rasmus Paludan blev konfronteret af enkelte ripensere, herunder Ali Emadi, selvstændig forretningsdrivende i Ribe, der forsøgte at debattere det rimelige i partilederens flygtninge-indvandrer politik, men de to nåede selvsagt ikke til enighed.

Da optoget nåede domkirkepladsen, gerådede Paludan ud i enkelte diskussioner med en ung kvinde og også et barn - sidstnævnte indkasserede en irettesættelse for bemærkningen "Vi ses, Homo-Rasmus" - men ellers var det forholdsvis småt med den politiske interesse. Paludan blev stoppet et par gange på tilbagevejen af voksne, der gav udtryk for ønske om at kende hans syn på en række politiske emner, men om nogen overvældende markering var der ikke tale. Enkelte børn og teenagere plagede om at få lov at tage selfies med Youtube-fænomenet Paludan, hvad han velvilligt stillede op til samtidig med, at han lavede V-tegnet med to fingre.

Det lykkedes også - inden partilederen og spidskandidaten satte kursen hjemover - at lokke Rasmus Paludan med i det nærliggende tivoli, hvor Paludan viste sit boldøje og skød en opstilling af dåser ned med tre bolde til 25 kroner. Paludan undlod at vælge en bamse fra hylderne som gevinst og bad istedet om at få udleveret en softgun-pistol som symbol på, at han "går op i kampen mellem det gode og det onde", som han sagde.