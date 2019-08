Parmigiano, parmaskinke og prosciutto bliver en fast del af Esbjergs madkultur

En bid af paradis

Når kunderne på onsdag træder indenfor i La Prosciutteria for første gang, bugner køleskabe og -diske med varer. For ham skal det føles som at sidde i solnedgangen på en lokal restaurant i Italien. Et glas af den fineste rubinrøde væske i den ene hånd, mens duften af den friskrevne parmiganio rammer næseborene. Kjeld Bindesbøl Christensen håber på, at han med sine ægte italienske råvarer kan forlænge esbjergensernes sommerferie. Butikken skal give dem en lille bid af paradis i hverdagen.

- Mange butiksejere er bange for at have mange varer på lager. Det synes jeg ikke, at man skal være. Jeg mener tværtimod, at de mange varer i min butik er med til at give den rigtige italienske oplevelse.

En sådan italiensk oplevelse er netop grunden til, at Kjeld Bindesbøl Christensen åbner delikatessebutikken i Esbjerg. Han mener nemlig, at Esbjerg manglede de originale italienske produkter, for med dem får man kvalitet, historie og smagfulde varer.