Parkeringskaos truer: Byggeri lukker 100 p-pladser i et år

Der er mangel på parkeringspladser i indre by - og inden længe spidser kampen om p-båsene til. Cirka 114 p-pladser lukkes i et år i forbindelse med opførelsen af det nye parkeringshus i Danmarksgade. Beboere og bilister tilbydes alternativ én kilometer væk.

- Det er selvfølgelig ikke optimalt, at antallet af pladser i centrum begrænses i en periode på et år, men vi håber på forståelse fra bilisterne. Vi kan simpelthen ikke bygge det p-hus, uden at det midlertidigt kommer til at medføre lidt gener, siger formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen (S).

Indtil da må bilister og beboere spænde selen og forberede sig på, at kampen om parkeringspladser i midtbyen intensiveres. Så snart byggeriet går i gang, nedlægges den eksisterende p-plads. Det betyder, at 114 pladser sløjfes frem til 2020. Dermed stiger presset på byens øvrige parkeringspladser.

Esbjerg: Det skal være skidt før det bliver godt, lyder et ordsprog. Det er også tilfældet med opførslen af det nye parkeringshus i Danmarksgade. Byggeriet går snart i gang, og hvis planen holder, står der i 2020 et parkeringshus klar i fem dæk med 369 p-pladser.

Planen er, at de første to timers parkering skal være gratis, og herefter skal man købe sig til mere tid.Den samlede anlægssum for parkeringshuset i Danmarksgade er cirka 42 millioner kroner. Pengene til byggeriet blev afsat ved budgetforhandlingerne i 2016. P-huset får 369 parkeringspladser fordelt på 10.000 kvadratmeter og fem etager - en etage i kælderen og fire over jorden. Arbejdet går i gang inden længe og parkeringshuset forventes at være klar til brug i maj 2020.

Parkér en kilometer væk

Forud for lukningen af parkeringspladserne i Danmarksgade er Teknik & Miljø på Esbjerg Kommune blevet bedt om at afsøge mulighederne for at etablere midlertidige parkerings-alternativer i nærheden. Man har blandt andet haft kig på Rio-grunden på hjørnet af Torvegade og Danmarksgade. Bangs Gård ejer grunden, der i årevis har ligget ubrugt hen.

- Den løsning har vi desværre måtte droppe. Det kan ikke lade sig gøre i praksis. Jeg ved ikke hvorfor, men det er, hvad forvaltningen har oplyst, siger Søren Heide Lambertsen.

I stedet har man besluttet, at det bedste alternativ er at leje parkeringspladsen ved det tidligere skattekontor på Adgangsvejen. Her kan etableres 80 p-pladser.

Hvis beboerne og bilister med ærinder omkring Danmarksgade vælger at benytte denne løsning, må de dog forberede sig på, at det medfølger en gåtur på cirka en kilometer til og fra bilen.

- Vi har afsøgt terrænet, men det har vist sig udfordrende at finde et alternativ til pladserne i Danmarksgade. Den eneste reelle mulighed er pladserne nede foran Skats gamle lokaler. Jeg erkender, at det ville være mere optimalt med en mere central beliggenhed, men det her er det bedste, vi kan tilbyde, siger Søren Heide Lambertsen.

Der er i dag 114 båse på parkeringspladsen i Danmarksgade. Med byggeriet af parkeringshuset kommer der 255 nye til. Gravearbejdet indledes i maj, og parkeringshuset forventes klar til brug i maj 2020.