Par vil omdanne ukendt mangemillionærs kæmpevilla til lejligheder

Der var rift om den 125 år gamle villa på mere end 500 kvadratmeter på hjørnet af Exnersgade og Teglværksgade, da den blev sat til salg.

Esbjerg: I en lang årrække havde Esbjerg en ukendt og beskeden mangemillionær - erhvervsmand og pelsavler Erik Wiberg Jørgensen. Han døde dagen efter sin 85 års fødselsdag i 2003 og efterlod sig en trecifret millionformue. Forinden nåede han i flere end 50 år at være gift med sit livs kærlighed, Else fra Ribe. Else Wiberg Jørgensen døde imidlertid i 2017, og dermed kom et af Esbjergs mest markante huse, kæmpevillaen på hjørnet af Exnersgade og Teglværksgade, til at stå tom. Nu er villaen, der er kendt som "smørgrosserer Meyers hus", med en bagvedliggende parklignende have, blevet handlet og ventes at blive omdannet til et lejlighedsprojekt. Simon Hessellund, medejer af Sædding Revision og kompagnonen Thomas Fjord, købte tidligere i år via deres fælles selskab FH Investment ApS villaen for 4,8 millioner kroner, og makkerparret betalte dermed godt og vel to millioner kroner mere end den mellemhandler, som sikrede sig villaen foran flere andre, da villaen først var sat til salg få uger forinden.

Som ejendommen står nu, forfalder den, hvis man ikke gør noget ved den. Her har vi så set muligheden for at dele villaen op i lejligheder, for at undgå at de bare forfalder. Thomas Fjord

Tudor-herresæde Huset, der har et samlet bygningsareal på 539 kvadratmeter med 240 kvadratmeter kælder, blev opført i 1894 for smørgrosserer H. Meyer, der havde etableret et smøreksportfirma. Han var englænder, en af byens dengang højst skattede borgere, og villaen blev opført i engelsk Tudor-stil som et lille engelsk herresæde. Arkitekten var C.H. Clausen, og i villaens indre blev lofter og paneler dekoreret af "den lille maler", Jørgen Hansen. Meyer nåede at eje villaen i forholdsvis få år, og siden 1914 var den i familien Wiberg Jørgensens eje. Den dag i dag fremstår villaen indvendig pompøs med en centralt placeret hall, hvor trappen er med rød løber, ligesom huset stadig rummer adskillige vægmalerier, der skildrer datidens Esbjerg. Hvad der præcis kommer til at ske med villaen, er makkerparret i dialog med Esbjerg Kommune om, men det slår fast, at det vil bevare så meget som overhovedet muligt af det bevaringsværdige hus. - Som ejendommen står nu, forfalder den, hvis man ikke gør noget ved den. Her har vi så set muligheden for at dele villaen op i lejligheder, for at undgå at de bare forfalder. Vi vil selvfølgelig renovere og bevare ejendommen med respekt for alle dens detaljer og særpræg både indvendig og udvendig, fortæller Thomas Fjord.

Lange udsigter Overordnet set er planen, at huset skal omdannes til fire lejligheder - hvorvidt der bliver tale om lejemål eller ejerlejligheder, og hvad prisen i givet fald vil blive - er endnu ikke besluttet. Lige nu har makkerparret fokus på at komme i land med et projekt, som alle vil være glade for. Hvis alt går efter planen, og Esbjerg Kommune kan give en byggetilladelse en gang efter sommerferien, kan omdannelsen af den markante villa forventeligt være tilendebragt engang i slutningen af 2020, vurderes det. Simon Hessellund og Thomas Fjord driver i forvejen andre ejendomme og lejemål via FH Investment ApS.