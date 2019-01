Esbjerg: Claus Sørensen Ejendomme A/S har i samarbejde med arkitektvirksomheden Friis & Moltke A/S skabt en af de senere årtiers mest attraktive muligheder for at bosætte sig i Esbjerg. Boligprojektet Lysningen består af to bygninger på 14 og 9 etager placeret på et naturligt højdedrag midt i den mest bynære natur, som forener ønsket om nem adgang til bymidten med caféliv, indkøbsmuligheder og kulturtilbud og til natur, bevægelse og vandet.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Claus Sørensen Ejendomme.

- For Claus Sørensen Ejendomme A/S er Lysningen det første byggeri med salg af boliger for øje. Det udspringer af en overordnet beslutning om at øge ejendomsaktiviteterne i primært Esbjerg, men også i andre attraktive byer for bosætning og drift af virksomhed. Det aktuelle projekt er udvalgt med stor omhu. Det tilfører byen, der er udgangspunkt for Claus Sørensen Gruppens virksomheder, et unikt boligtilbud nær bymidte, havn og rekreative områder, siger projektchef i Claus Sørensen Ejendomme A/S Lars Kjærgaard i meddelelsen.

I samarbejde med home Esbjerg sættes de 63 lejligheder nu til salg. Lejlighederne bliver i størrelse fra 135 kvadratmeter til penthouses på 204 kvadratmeter i toppen af hver bygning, og de vil blive udbudt til priser fra 2.698.000 til 7.998.000 kroner. Byggeriet af Lysningen er indledt med forventet indflytning i andet kvartal 2020.