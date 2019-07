Panama-selskab taget under konkursbehandling i Esbjerg

Esbjerg: Skifteretten i Esbjerg har truffet afgørelse i en udløber af sagen om de såkaldte Panama-papirer, der indeholdt afsløringer, som for godt tre år siden udløste skandaler verden over.

Således er et Panama-selskab, Regalo Services Inc., tilhørende en i dag 80-årig esbjergenser, nu taget under konkursbehandling på begæring fra Kammeradvokaten, der repræsenterer Gældsstyrelsen - en styrelse under Skatteforvaltningen under Skatteministeriet. Gældsstyrelsen har gjort krav gældende for godt 1,1 millioner kroner i form af manglende indbetaling af selskabsskat for årene 2007-2013.

Sagen om Panama-papirerne handler kort fortalt om mere end 11 millioner lækkede dokumenter fra det i Panama-beliggende advokatfirma Mossack Fonseca, der har hjulpet mere eller mindre kendte mennesker med at oprette skuffeselskaber og gemme penge i skattely. Mange politikere og berømtheder fik afsløret hemmelige selskaber, som de ejede eller havde ejet, da papirerne blev lækket til tyske avis Süddeutsche Zeitung og delt med mere end 370 journalister i det internationale journalistsamarbejde ICIJ.

I Danmark gav det især genlyd, at nordens største bank, Nordea, viste sig at have et omfattende samarbejde med det pågældende advokatfirma. Navnene på flere hundrede danskere fandtes i papirerne, som daværende skatteminister Karsten Lauritzen (V) traf beslutning om at købe skattemyndighederne adgang til for omkring seks millioner kroner.