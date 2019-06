Paludan var et hit i Østerbyen

Esbjerg: Det nyeste parti i dansk politik, Stram Kurs, får ikke plads i Folketinget. Flere steder i Esbjerg har partiet dog trukket over 2,0 procent af stemmerne - blandt andet i Østerbyen.

Stram Kurs har fået i alt 1382 stemmer i Esbjerg og Fanø Kommuner. I bykredsen endte 2,1 procent af stemmerne hos Paludan, mens 1,7 procent af omegnskredsens vælgere sætte deres kryds ved det nye parti.

Generelt har det lokalt været et svært valg for de små partier. Hverken Klaus Riskær Pedersen eller Kristendemokraterne slog igennem. Med kun 0,8 procent af stemmerne til begge partier i både omegnskredsen og bykredsen var de langt fra at gøre sig gældende. I begge kredse gik Kristendemokraterne dog frem i forhold til valget til Folketinget i 2015.

Løsgængeren Michael Thomsen fik 17 stemmer i begge kredse.