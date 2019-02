24-årig esbjergensisk studerende fik betinget dom med vilkår om samfundstjeneste for køb af 400 gram amfetamin, som han selv forbrugte broderparten af til fester og for at holde sig vågen til computerspil.

Esbjerg: En 24-årig mandlig pædagogstuderende fra pædagogseminariet på UC Syd er ved Retten i Esbjerg blevet idømt otte måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste. Den 24-årige - der ifølge sin egne oplysninger i retten vikarierer i en SFO, hvilket han forventer at kunne fortsætte med nu, da han ikke skal i fængsel - tilstod, at han i en periode mellem september 2017 og juni sidste år havde købt - og i mindre grad delvist videresolgt - 400 gram amfetamin. Politiet ransagede den 24-åriges bopæl i Esbjerg Ø den 23. juni, og i lejligheden fandt ordensmagten 98,65 gram af de i alt 400 amfetamin samt både pølsemandsposer og digitalvægt. Ifølge den 24-årige havde dette dog ikke noget at gøre med en egentlig forretning - han vejede efter eget udsagn amfetamin op i mindre poser til sig selv, så han havde "et bedre overblik over sit forbrug".

Dom Dommen lød på otte måneders betinget fængsel med vilkår om, at den dømte skal udføre 150 timers samfundstjeneste inden for en længstetid på ét år.

Derudover besluttede domsmandsretten, at der er knyttet ét års prøvetid til dommen, hvilket vil sige, at de otte måneder skal afsones i et fængsel, hvis den dømte begår noget strafbart i prøvetiden. Derudover skal den 24-årige underkaste sig tilsyn af Kriminalforsorgen i et år og underkaste sig behandling mod misbrug, hvis Kriminalforsorgen beslutter det.

Navne og beløb Politiet fandt dog også gule post-it sedler med navne og beløb under ransagningen af den tiltaltes lejlighed, men ifølge den 24-årige handlede disse skriblerier alene om rene lån til nogle kammerater. Også en seddel med vægtangivelse og et beløb ud for forskellige antal gram havde den 24-årige en forklaring på: Han havde en kort overgang overvejet, om han skulle begynde at sælge "for alvor", men han havde "ikke haft lyst til at bruge tiden på det alligevel", som han forklarede domsmandsretten, Alt i alt tegnede den 24-årige et billede af sig selv som en tidligere hashryger, hvor et amfetaminforbrug havde sneget sig ind og i nogen grad taget overhånd, omend han begrænsede sit forbrug til maksimalt 1-2 gram i hverdagen, så han kunne passe sin skole. Amfetaminen blev til gengæld anvendt i forbindelse med fester i weekenderne - hvor han også delte stoffer med kammerater mod, at de til gengæld medbragte mad og øl - eller blev taget for at han kunne holde sig vågen og spille computerspil, som han dyrker som en sport. Alt i alt anslog den tiltalte, at han alene havde solgt maksimalt 10-15 gram ud ad døren til folk, han overhovedet ikke kendte noget nærmere til, mens han havde delt op mod 35 gram med sine venner, uden at penge havde skiftet hænder.

Strafudmåling Anklageren påstod en dom på ni-ti måneders betinget fængsel med vilkår om udførelse af samfundstjeneste, mens den 24-åriges forsvarer, advokat Lars Lindhard, mente, at en mere passende straf ville være syv-otte måneders betinget fængsel. Sidstnævnte betonede, at den 24-årige ikke havde søgt at etablere en narkoforretning, men selv havde forbrugt broderparten af amfetaminen, og det lagde domsmandsretten også mest vægt på, omend dommer Aage Flebo påpegede, at der var tale om et farligt, narkotisk stof i en ikke-ubetydelig mængde. Den 24-årig modtog dommen.