Padelplaner er ved at være på plads

- De udendørs baner er ikke så dyre eller tidskrævende at få anlagt, så når vi har styr på halprojektet, kan vi gå i gang med det udendørs med det samme. Jeg forventer, at det udendørs kan være anlagt i maj eller juni, siger Niels Bækgård.

Han oplyser, at der er afsat mellem 2,5 og 3 millioner kroner til projektet, og alt efter hvor dyrt, halbyggeriet bliver, kan der blive råd til en eller to udendørs baner.

- Vi er lige nu i gang med projekteringen, og nu er planerne blevet konkretiserede. Vi vil have bygget en hal med to indendørs baner, og så satser vi på, at der også bliver penge og plads til en eller to udendørs padelbaner, fortæller Niels Bækgård.

I efteråret fortalte direktør i SEPE, Niels Bækgård, at man havde planer om at anlægge baner til padel ved siden af flexbanerne på Gammel Vardevej, og nu begynder planerne at tage form.

Padel stammer fra Mexico og har de senere år bredt sig hastigt i Europa. Det er blandt andet en stor ting i Sydeuropa og i Sverige.Padel spilles på en bane, der er 10 gange 20 meter. Der er et net på midten. og for banens ender er der bander. Man slår til en tennisbold med et bat, bolden må ramme jorden én gang, og man må gerne slå bolden i banderne. Man spiller typisk double, altså fire personer på banen ad gangen.

God respons

Projektet med at bygge en hal og anlægge to indendørs baner er større, og her forventer Niels Bækgård først at kunne byde indenfor i slutningen af året.

- Vi regner med, at konceptet bliver ligesom med flexbanerne til fodbold lige ved siden af, nemlig at man kan booke sig ind og betale per time, og jeg er ret sikker på, at padel bliver en succes, siger Niels Bækgård.

Siden udmeldingen om, at padel er på vej i Esbjerg, har han fået mange positive tilbagemeldinger fra folk, der har prøvet spillet i udlandet eller i andre danske byer, og som nu glæder sig til at få padel til Esbjerg.

- Den gode respons bekræfter os i, at det er rigtigt at satse på det. Vi er ved at lave aftaler med Esbjerg Tennis Klub om nogle workshops og introduktion til spillet med fokus på regler og udstyr, så folk kan komme ordentligt i gang med padel, siger Niels Bækgård.