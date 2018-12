Esbjerg: En 21-årig mand fra Odense lavede fredag klokken 23.30 en vigepligtsforseelse i bil i Kirkegade/Skolegade i Esbjerg. Det observerede en politipatrulje, som derfor bragte manden til standsning. Nu er han sigtet for at køre under indflydelse af euforiserende stoffer.

Samme skæbne overgik en anden bilist. En 22-årig mand blev en times tid tidligere standset i Vesterhavsgade. Her slog narkometret også ud.