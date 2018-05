Pårørende: Kurts død kunne være undgået

Pårørende til afdøde Kurt Ellegaard Nielsen kritiserer i skarpe vendinger lungemedicinsk afdeling på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. De mener, Kurt stadig ville være i live, hvis personalet i tide havde opdaget, at han havde fået en ny lungebetændelse. De undrer sig samtidig over, at sygeplejerskerne ikke tog sig tid til at følge op på hans infektionstal og sørgede for, at han fik sin astmamedicin.