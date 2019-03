Påbud på misbrugernes plejehjem ventes ophævet

Esbjerg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fik på det seneste møde en orientering om, hvordan det Alternative Plejehjem har arbejdet med de påbud, som Styrelsen for Patientsikkerhed har givet.

Henrik Vallø (Borgerlisten), formand for udvalget, siger, at hans og udvalgets vurdering er, at Det Alternative Plejehjem har taget påbuddene alvorligt, og har arbejdet seriøst med at forbedre kvaliteten af en række arbejdsgange omkring medicinhåndtering, journalføring og i det hele taget arbejdet omkring borgernes sundhed.

- Det er jeg tilfreds med, for det øger kvaliteten i den hjælp og støtte, som borgerne får. Og jeg forventer, at påbuddene vil blive ophævet, når Styrelsen for Patientsikkerhed kommer på genbesøg i foråret, siger Henrik Vallø.

Det fremgår af sagsfremstillingen, at der ikke er sket fejl ved medicinhåndteringen med såkaldt substitutionsmedicin herunder metadon.