Selv på lune sommeraftener kan det komme til at løbe koldt ned ad ryggen, hvis man tager med på ghostwalk eller galgebakketure i Ribe.

Ribe: De gamle gader i Ribe gemmer på mange uhyggelige historier, og denne sommer kan man høre om de grueligste begivenheder. Det sker gennem GhostWalk og Galgebakketure.

Det er Sydvestjyske Museer, der stiller med en guide på turen, som finder sted hver onsdag og torsdag i juli og august.

- Det, vi vil give publikum, er oplevelsen af mangfoldigheden i Ribes historie, siger 83-årige Richard Kværnø, der siden 1991 har berettet for turister og andet godtfolk, i en pressemeddelelse.

Han kan blandt andet berette om mystiske omstændigheder omkring Kong Christoffer 1.s død i 1259, om Hovedengen, hvor forbryderes afhuggede hoveder blev stillet til skue i 1573, og om spøgelser, eksempelvis den hvide dame, og om Galgebakken, hvor dømte blev hængt i jernkæder, fordi reb rådnede og blev opløst for hurtigt til, at ligenes budskab om, at forbrydelse betaler sig ikke, kunne trænge ordentligt igennem efter Riber Rets mening.

GhostWalk begynder onsdage kl. 21 ved Museet Ribes Vikinger, hvor billetter købes på Museet Ribes Vikinger i den almindelige åbningstid kl. 10-17. Galgebakketure finder sted torsdage kl. 20 fra Ribe Camping, hvor man køber billetter på stedet. Børn under 14 år er gratis, hvis de er i følge med en voksen.