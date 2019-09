På lokale hænder: Kammerslusen klar med nye forpagtere

Det bliver Niels Toft og Tinne Rieck, der i forvejen ejer Hotel Ribe, der fra 1. oktober overtager forpagtningen af Restaurant Kammerslusen. De ønsker især at gøre mere ud af værelsesudlejning i de smukke omgivelser, og parret bliver det fjerde par inden for få år, der skal forsøge at drive stedet.

Ribe: Det er bare tre uger siden, ægteparret Niels Toft og Tinne Rieck første gang forhørte sig om, hvad der skulle ske med Restauration Kammerslusen, efter det i begyndelsen af august stod klart, at Renés Køkken ikke længere kunne drive virksomhed fra det smukke område ved Kammerslusen. Torsdag kom de så frem, at det kendte værtspar fra Ribe nu er blevet nye forpagtere af Restaurant Kammerslusen, der i en årrække har levet en omskiftelig tilværelse ved Vadehavet med flere forskellige folk bag disken. - Vi tror det er godt, at det nu er nogle lokale, der overtager stedet. Vi ved, hvad stedet kan, jeg er selv kommet meget herude ligesom min oldefar faktisk var slusemester her, siger Niels Toft, der sammen med hustruen især vil gøre mere ud af udlejningen af de seks værelser og to suiter på husets førstesal. - Vi tror på, at værelser herude er populære, og at vi kan leje det ud, fordi mange gerne vil bo lige midt i Nationalparken, siger Tinne Rieck og forklarer, at Kammerslusens værelser kan supplere de værelser, parret allerede lejer ud i Ribe. - Hotellet kan noget, og det her kan noget andet. Det er lidt mere fornemt herude, for det er fantastiske værelser, hvor man både kan se til Fanø og til Ribe, siger Tinne Rieck.

Ejere og forpagtere Ægteparret Niels Toft og Tinne Rieck ejer i forvejen Hotel Ribe og lejer sig ind i lokalerne oven på det tidligere Fru Mathies, hvor de også lejer værelser ud.Niels Toft ejer også værtshuset Stenbohus sammen med Carsten Berthelsen.

Opgav tanken De to forklarer, at der ikke vil være fast personale på Kammerslusen, men at de selv vil være der, så meget det overhovedet lader sig gøre, ligesom de også vil satse meget på arrangementer som ålegilder, julefrokoster, sønderjysk kaffebord og fester i lokalerne, der kan rumme alt fra 20 til 150 gæster. - Serviceniveauet skal højnes herude i forhold til, hvad det har været tidligere, og kodeordet skal være stabilitet. Vi budgetterer med, at der skal være åbent i frokostrestauranten herude 10 uger i sommersæsonen, og det håber vi, mange vil bakke op om, siger Niels Toft. Det er ejer af anlægsvirksomheden Nørgaard Anlæg, Michael Nørgaard, der ejer Restaurant Kammerslusen, og han er glad for de nye tanker. - Da jeg fandt ud af, at Renés Køkken lukkede, opgav jeg faktisk tanken om at prøve igen, siger Michael Nørgaard og forklarer, at Niels Toft og Tinne Rieck nu er det fjerde par, der får lov at forpagte Restaurant Kammerslusen. - Da det kom frem, at René lukkede, fik jeg helt uopfordret 10 henvendelser på stedet, og det kom nok lidt bag på os. Tre af henvendelserne var meget seriøse, men Niels og Tinnes forespørgsel og plan for stedet så vi som den mest optimale. Dem, der fik afslag, blev ret skuffede, og det synes vi viser lidt om seriøsiteten bag de henvendelser, vi fik på stedet, siger Michael Nørgaard. Niels Toft og Tinne Rieck overtager officielt forpagtningen 1. oktober, men første arrangement vil være ålespisning allerede 28. september.