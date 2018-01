På en kaffepulvermark udleves farmerdrømmen i miniature

De seneste to år har Ejner Andersen og Klaus Eriksen drevet Sydvestjysk Modeltraktor, en hobbyklub for landbrugsentusiaster. Men faktisk er de små maskiner mere end en hobby. Det er en livsstil, et tilflugtssted og en mulighed for at bygge det liv, man aldrig fik.

ESBJERG: I et hjørne af Sædding Centret ligger der en pløjemark. Og på den mark, kører der en grøn traktor og laver store, brede hjulspor. Der burde ikke være plads til marker og landbrugsmaskiner i et indkøbscenter. Men to tidligere landmænd har gjort en dyd ud af at give alle en chance for at leve farmerdrømmen ud.

Lørdag holdt Sydvestjysk Modeltraktor bygge-hygge-weekend i Sædding Centret. Her var dørene åbne for alle, der kunne tænke sig at se med, når en rigtig niche-hobby folder sig ud.

Klaus Eriksen har samlet, bygget, byttet og solgt modeltraktorer gennem de seneste ti år. For ham er landbrugsmaskiner i miniatureudgave en livsstil.

- Jeg har arbejdet med landbrug i mange år. Så jeg kender maskinerne og elsker udstyrsstykket, der omgiver dem. Og i den her størrelse er det lidt lettere at have plads til det hele, siger han og bliver afbrudt af en ringetone, der minder lidt om "Jens Hansen har en bondegård". Stilen er lagt.

Sammen med Ejner Andersen, der også har en fortid indenfor landbrug, startede Klaus modeltraktorklubben for to år siden. De mente, at der manglede et sted, hvor "nørder" som dem kunne mødes om de små maskiner.

- Vi synes, at der skulle være et sted, hvor entusiaster fra denne del af Danmark kunne samles og dyrke hobbyen. Og det har været en stor succes. Der kommer flere og flere for hver gang, og vi kan se, at næsten alle kommer tilbage, siger han.