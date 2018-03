På Mandø får borgerne kun besøg af lægen hver tredje uge

For borgerne på Mandø gælder det om ikke at være syge hver uge. De har nemlig lige nu kun fast træffetid hos lægen hver tredje uge mod tidligere hver uge.

Han tør ikke give et bud på, hvornår det igen er muligt at tilbyde borgerne på Mandø ugentlig konsultationstid.

- Men lige nu er vi i en nødsituation. Så det tilbud til borgerne på Mandø om en ugentlig konsultationsdag kan vi desværre ikke opretholde lige nu. Årsagen er, at Rune Pallesen er voldsomt presset med arbejdsbyrden i sin klinik. Så lige nu er vi nødt til at acceptere, at det kun er hver tredje uge, der er åbent i konsultationen på Mandø, siger Frank Ingemann Jensen, afdelingschef i praksisafdelingen i Region Syddanmark.

Efter at Palle Rabjerg lukkede sin lægepraksis, indgik Region Syddanmark en aftale med praktiserende læge i Ribe, Rune Pallesen, om, at han midlertidigt overtog Palle Rabjergs hidtidige 900 patienter herunder også borgerne på Mandø. Heri indbefattet en ugentlig åbningsdag i konsultationen på Mandø.

MANDØ: Tidligere havde lægen fast træffetid på Mandø et par timer hver tirsdag. Sådan var det indtil den 1. december sidste år, hvor praktiserende læge i Ribe, Palle Rabjerg, lukkede sin lægepraksis. Han havde siden 2003 været lægen, som hver uge tog til Mandø for at betjene borgerne på øen i Vadehavet med alt, hvad der relaterer sig til sundhed, sygdom og lægelig assistance.

Praktiserende læge Rune Pallesen fra Lægehuset på Tangevej havde i forvejen 3300 patienter, da han den 1. december i fjor fik 900 ekstra patienter, som følge af at praktiserende læge Palle Rabjerg lukkede sin lægeklinik. Dermed kom det samlede patientantal op på over 4000 patienter herunder de 35 fastboende indbyggere på Mandø.Det var onsdag ikke muligt at få en kommentar fra Rune Pallesen.

Føles utrygt

Claus Christensen, formand for Mandø Fællesråd, som repræsenterer borgerne på Mandø har forståelse for, at læge Rune Pallesen som følge af et voldsomt arbejdspres ikke har mulighed for at have åbent hver uge i konsultationen.

- Men det ændrer jo ikke på, at det for de ældre borgere, som er i flertal på Mandø, føles lidt mere utrygt, at vi ikke har ugentlig lægebetjening. Vi har jo heller ikke nogen offentlig transport til øen, og de ældre borgere har jo langt fra allesammen mulighed for selv at komme til fastlandet. Vi har rettet henvendelse til Esbjerg Kommune om, hvorvidt vi fast kan få flexturs kørsel til og fra Mandø. Men her har vi fået det svar, at fordi man ikke kan køre til og fra øen 24 timer i døgnet som følge af højvande, kan de ikke passe det ind i deres booking system. Det er ikke særlig fleksibelt for os på Mandø, og det er i hvert fald ikke særligt trygt, siger Claus Christensen.

Han understreger, at man fra fællesrådets side fortsat vil arbejde på at få etableret en eller anden form for kollektiv trafik til øen.