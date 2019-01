På Kvaglundskolen vil de skrotte bøgerne og skoleskemaet helt

LEAPS

LEAPS er et projekt søsat af Kata Fonden, og målet er at ruste børn og unge endnu bedre til fremtiden, samt at skabe en række innovative modelskoler, der kan inspirere andre skoler.



Konceptet bygger på erfaringer med projektbaseret læring fra USA og England, og der lægges vægt på, at læring ikke kun skal være boglig. Projekter med skarpe læringsmål, krav om synlige resultater og brug af problemløsnings- og samarbejdskompetencer er i fokus.



LEAPS skoler følger en ny strategi, hvor fagene smelter sammen, så for eksempel naturfag og teknik ikke dyrkes isoleret, men integreres med alle andre fag gennem en systematisk og projektbaseret pædagogik.



I løbet af seks år skal fire skoler følge LEAPS-konceptet og udvikle det. De fire skoler er Sønderskov-Skolen i Sønderborg, Kvaglundskolen Signatur i Esbjerg, Skolen på Herredsåsen i Kalundborg og Herfølge Skole i Køge.



Ud over 15-20 minutter med et læsebånd eller anden direkte undervisning hver morgen, og for nogle af årgangene nogle separate gymnastiktimer, er undervisningen projektbaseret for 0., 1., 4. og 7. årgang på Kvaglundskolen.