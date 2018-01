P-plads i Havnegade renoveres for 2,5 millioner kroner

Esbjerg: En ujævn og hullet belægning, et nedslidt autoværn og en beplantning, der ikke passer ind i det nyrenoverede gadebillede. Parkeringspladsen i Havnegade ved Smedegade og Hulvejen er i en så sølle forfatning, at man nu vil bruge 2,5 millioner kroner på en gennemgribende overhaling.

- I forlængelse af projekt Landgangen er parkeringspladsen kommet til at se lidt ufærdig ud, og derfor blev der i forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret lagt 2,5 millioner kroner til side til en renovering. Målet er at få arealet til at passe til resten af Havnepromenaden, forklarer formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S).

Fredag besluttede udvalget at nikke til en frigivelse af anlægsbevillingen, så anlægsarbejdet kan igangsættes i starten af marts. Det bliver dog med den forudsætning, at renoveringen er færdig senest i juni 2018, så parkeringspladsen står klar, når over 500.000 gæster forventes at besøge Esbjerg i forbindelse med The Tall Ships Races, der afholdes fra den 18.-21. juli.

Hvis ikke det kan lade sig gøre, vil renoveringen tidligst gå i gang i august.