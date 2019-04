Overvældet arrangør: - Tænk hvad det gør for motorcykelfolket og for byen

Esbjerg: Skærtorsdag var der traditionen tro motorcykeltræf på Torvet og i Kongensgade i Esbjerg. Sidste år bød påsken på sne og slud og kun mellem 20 - 25 motorcykler, men i år var vejret med arrangørerne, MC Road Riders. De har stået bag arrangementet fra det begyndte for 32 år siden.

- Det var simpelthen så overvældende at være med. Der var fuldstændig sort af mennesker, og uanset hvor jeg kiggede hen, kunne jeg se glade mennesker og motorcykler, siger Dan Røn, formand for MC Road Riders.

Hans tror, at der var omkring 3000 motorcykler med til træffet, mens der i løbet af dagen var 10.000 mennesker forbi Torvet og Kongensgade.

- Det er helt vildt fantastisk. Tænkt, hvad den her gode oplevelse gør for motorcykelfolket og for Esbjerg som by, lød det fra en glad formand.