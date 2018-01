Overvældende interesse for ny Kirkeby-udstilling på Ribe Kunstmuseum

- Udstillingen er speciel, fordi det er så varieret en udstilling. Den tager udgangspunkt i muren og bronzeskulpturen i museumshaven, og ved at vi har lavet en mindre udgave af muren i selve udstillingen kan man se, hvor meget herfra der går igen i Per Kirkebys værker, siger kurator på udstillingen, Josephine Nielsen-Bergqvist.

Faktisk er muren så central, at en ældre herre efter de indledende velkomsttaler skvattede over miniature-udgaven af den omtalte mur, der løber langs gulvet i udstillingslokalerne. Snarrådig indgriben af tidligere miljø-, transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt hjalp herren på benene, og folketingsmedlemmet var sammen med Per Kirkebys hustru Mari Anne Duus og den nyvalgte formand for Esbjerg Kommunes kultur og fritidsudvalg, May-Britt Andrea Andersen(K), blot enkelte af de mange gæster, der mødte frem til ferniseringen.

Ribe: Det er kunstneren Per Kirkebys berømte værk, "Muren", i Ribe Kunstmuseums have, der står centralt i særudstilling "Billedet, muren, figuren - Per Kirkeby i Ribe", der lørdag kl. 11 åbnede på Ribe Kunstmuseum.

Det er murerfirmaet Jepsen og Søn, der har genskabt murens mønster fra museumshaven igennem salene på Ribe Kunstmuseum, ligesom det også var dem, der byggede muren i haven for seks år siden ud fra Per Kirkebys tegninger og idéer. På grund af sygdom kunne Per Kirkeby ikke selv være til stede ved ferniseringen, selv om han ifølge Dagmar Warming meget gerne ville have været det.

Gemte optagelser

Udstillingen rummer i alt 43 værker af Per Kirkeby, og trækker tråde tilbage til to tidligere udstillinger med kunstneren på Ribe Kunstmuseum i 1976 og 1996. Museumsdirektør Dagmar Warming satte i sin åbningstale ord på sit eget forhold til Per Kirkeby, som hun også lavede en udstilling med, da hun i 2005 var direktør på Museet for Religiøs Kunst i Lemvig, ligesom hun takkede Per Kirkebys gode ven i Ribe, Torkil Funder, for hans enorme hjælp med udstillingens tilblivelse.

- Hvad angår 1976-udstillingen er vi så heldige, at Torkil Funder, der er museumsmand om nogen i dette land, var vidne til udstillingens tilblivelse, og var Per Kirkebys sparringspartner. Han har gemt fotooptagelser i form af dias fra udstillingen, så vi i dag har kunnet danne os et indtryk af den første Kirkeby-udstilling her på museet, sagde Dagmar Warming og forklarede, hvordan man i Sydvestjyske Museers magasin har kunnet finde en del af de udstillede genstande fra 1976, der også indgår som en del af den 2018-udstillingen.

Herefter satte Torkil Funder i sin tale selv ord på nogle af de tanker, der igennem alle årene har ligget bag Per Kirkebys kunst, hvor det i den nye udstilling kun er to de værker i museumshaven, der tilhører samlingen i Ribe. Resten er lånt fra museer og gallerier i blandt andet Esbjerg, Tønder, Silkeborg og København.