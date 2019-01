1. februar overtager Porsborgs Gastro Bar kantinedriften for 760 elever på Ribe Katedralskole. Tiltaget er første skridt i et ønske om at skabe Vestkystens bedste skolekantiner med kvalitetsmad lavet fra bunden.

Ribe: 1. februar overtager Porsborgs Gastro Bar kantinedriften på Ribe Katedralskole og udvider dermed porteføljen, der i dag består af restaurant, nye madkoncepter og Porsborgs Selskaber.

Ønsket er på Ribe Katedralskole at skabe fokus omkring gode råvarer, varieret og frisk kost samt gode og grønne tilbud, ligesom man hos Porsborgs har sat sig for, at man vil skabe Vestkystens Bedste Skolekantiner, forklarer Bjarne Christensen fra Porsborgs.

- Vi vil gøre vores til, at de unge mennesker og skolens personale fremadrettet er fyldt op med energi og godt humør. To af hovedingredienserne for læring, mad og ernæring, er i dag knaldhamrende vigtige emner, som vi er langt mere bevidste om end for bare fem år siden, siger Bjarne Christensen og forklarer, at kantinedriften på Ribe Katedralskole skal ses som en brik i et større puslespil for Porsborgs.

- Vores uddannelsesinstitutioner er vigtige, og for os er det en platform, der er yderst interessant at være på, og vi har faktisk hele tiden haft tankerne om ekstern kantinedrift, enten hos større virksomheder eller på netop skoler og lignende institutioner, siger Bjarne Christensen, der har et stort ønske om at udbrede Porsborgs univers med gastronomi og gode oplevelser.

- Vi holder af at gøre et positivt indtryk på mennesker og sætte vores lille aftryk på verden. Hvis vi på samme tid kan tilføre vores område, Ribe og Vestkysten som helhed, noget positivt, har vi opfyldt en meget stor del af vores fælles ambition, siger han.