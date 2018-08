Vandet stod i en 30 cm høj søjle i kælderen, men Trine handlede hurtigt og stoppede oversvømmelse og reddede det kommende kobberbryllup ved at løbe gennem det ulækre kloakvand og lukke for vandet. Nu har familien fået nyt højvandslukke og 7.000 kroner til at reparere skaderne i den netop renoverede kælder i villaen Carstensens Allé 28.