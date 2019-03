Oversvømmelse blokerer vej til Bramming

Sneum Kirkevej i den lille landsby Sneum lidt udenfor Tjæreborg er ramt af oversvømmelse. Vandet fra Sneum Å, er gået over sine bredder og blokerer et par hundrede meter af vejen.

Sneum: Blød rabat, står der på et skilt i vejkanten på det stykke, hvor oversvømmelsen af Sneum Kirkevej starter. Men blød rabat er vist en kraftig underdrivelse af forholdene på vejen over Sneum Å mellem Sneum og Terpager syd for Tjæreborg. Hverken rabatten eller vejen er til at se for bare vand. I horisonten - et par hundrede meter længere fremme - kan vejen på den anden side oversvømmelsen skimtes i horisonten.

Kommer man kørende nordfra, enten fra Esbjerg eller Tjæreborg ad Sneum Kirkevej, slutter vejen prompte. Ikke, fordi det er en blind vej, men fordi det sidste stykke af Sneum Kirkevej inden den bliver til Darumvej er dækket af store mængder vand. Allerede et par kilometer før oversvømmelsen, der udspringer fra Sneum Å, er der i vejkanten sat advarselsskilte op, der indikerer fare for oversvømmelse. En fare, der i den grad viser sig.

Vagtcentralen ved Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser til JydskeVestkysten, at der er tale om et stykke vej, der ofte er dækket af vand i vinterhalvåret, og at man skal følge skiltningen og vende om inden oversvømmelsen.

Det anbefales ikke at køre helt ud til det sidste stykke af vejen, inden vandet tager over, da den smalle vej gør det svært at vende.