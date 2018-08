Oversvømmede beboere vil kræve erstatning

En række beboere på og omkring Strandby Kirkevej er gået sammen for at rejse et fælles erstatningskrav mod Din Forsyning efter fire oversvømmelser på kort tid.

- Folk går og har ondt i maven og aner ikke, hvornår det rammer næste gang, det kan ikke være rigtigt. Vi mener, at ansvaret for oversvømmelserne ligger ved Din Forsyning, siger talsmand for gruppen, Kræn Engelbrecht Rise, der selv bor på Strandby Kirkevej 161.

Fire gange på to uger har beboerne i området oplevet, at kloakvand er kommet ind i huset i forbindelse med kraftigt regnvejr i Esbjerg.

Forsikringen dækker som udgangspunkt kun skader, hvis der er tale om skybrud.Det var der den 27. juli, og siden da har flere beboere i området ifølge Kræn Rise modtaget meddelelse om, at deres forsikringsselskaber tager forskellige forbehold mod at dække skader forårsaget af regnvand.

30 husstande

- Vi har endnu ikke fuldt overblik over, hvor mange det er gået ud over, men jeg vil anslå, at det er omkring 30 husstande på Strandby Kirkevej, Godthåbs Allé og gader, der støder op til Strandby Kirkevej, siger Kræn Rise.

Både han og andre beboere har på egne vegne sendt brev til Din Forsyning med varsling om kommende erstatningskrav for blandt andet skader på bygninger og inventar, udgifter til pumper og omkostninger til advokater, ingeniører og vurderingssalærer. Men nu samler beboerne sig for at stå stærkere.

- Vi har offentligt meldt ud, at vi vil lave et kollektivt erstatningskrav mod Din Forsyning. Det er ikke tomme trusler, så det kommer. Jeg vil tage kontakt til en advokat og søge om fri proces, når vi er så mange, men lige nu er vi ved at danne os et overblik over det hele. Vi har kontakt til ingeniører, advokater, jurister og Esbjerg Kommune, og vi skal også have en ejendomsmægler med ind over for at vurdere værdiforringelse af de berørte huse, siger Kræn Rise.