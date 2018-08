Oversvømmede beboere får hjælp

I brevet til beboerne på og omkring Strandby Kirkevej bliver der gjort opmærksom på, at det er beboerens eget ansvar at sikre sin kælder mod oversvømmelser og anbefalingen lyder på, at man får installeret et højvandslukke på spildevandsafløbet.Beboerne advares ligeledes mod at komme i kontakt med vand i en oversvømmet kælder, da det kan være sundhedsskadeligt, fordi det indeholder spildevand. Brevet er underskrevet af Henrik Blicher, projektchef ved Din Forsyning, og Christina Føns, miljøchef ved Esbjerg Kommune.

Vejriste flyttes

Udover fejlsøgningen, vil der blive lavet en midlertidig løsning, der skulle mindske risikoen for oversvømmede kældre. En række vejriste i området bliver lukket, og der etableres nye tæt på Strandby Kirkevej. Det vil til gengæld betyde mere vand på vejbanen, og derfor vil der blive arbejdet i området i den kommende tid, lyder det i brevet.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der er tidligere chef for Din Forsyning og i dag sidder i bestyrelsen, har forståelse for borgernes frustration.

- Det forstår jeg til fulde, og både kommunen og Din Forsyning gør alt for at undersøge og lokalisere problemet. Det her burde jo på papiret ikke kunne ske, så nu skal vi have fundet frem til årsagen, og have fundet ud af, om der er lavet en fejl. Først derefter kan der eventuelt placeres et ansvar. Jeg vil være ked af, hvis det kommer til et erstatningskrav mod forsyningen eller kommunen, som beboere i området har varslet. I første omgang skal beboerne gå til eget forsikringsselskab, siger Jesper Frost Rasmussen.